Лемтюгов: для Крылова работа в «Куньлуне» — вызов, руководство хочет заявить о себе

Бывший нападающий клубов КХЛ Николай Лемтюгов поделился ожиданиями от работы Александра Крылова в руководстве «Куньлунь Ред Стар».

«Пришло новое руководство в «Куньлунь», хочет заявить о себе. Начали с самого начала, с тренера с каким-то именем, который как минимум громко зайдёт, а по результату уже видно будет. Для Крылова работа в «Куньлуне» – вызов. Если в «Авангарде» всё было поставлено, он уже пришёл на фундамент и построил там свой дом, то тут много вопросов, которые нужно решать. Опять же, будут другие вливания денег, спонсоры появятся. Так что начали с тренера, закончат подписанием качественных хоккеистов», — цитирует Лемтюгова «Советский спорт».