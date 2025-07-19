«Надо всё-таки хотя бы немного себя уважать». Виталий Давыдов — о разгроме в «Матче года»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

– Виталий Семёнович, главное событие июля – по вашей версии?

– Не понял 3:15 сборной КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Какой-то странный счёт. Надо всё-таки хотя бы немного себя уважать. И не только себя, но и свои клубы, лигу в целом. Получается, в нашем клубном хоккее, скажу осторожно, нет полного порядка. На мой взгляд, для руководства КХЛ это очень тревожный сигнал. Нельзя пропускать его мимо ушей, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.