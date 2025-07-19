«Надо всё-таки хотя бы немного себя уважать». Виталий Давыдов — о разгроме в «Матче года»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 1:2 Панарин – 04:57 (5x5) 2:2 Кравцов – 08:05 (5x5) 2:3 Свечников – 10:30 (5x5) 3:3 Голдобин – 16:57 (5x5) 3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5) 3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5) 3:6 Марченко – 21:56 (5x5) 3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5) 3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5) 3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5) 3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5) 3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5) 3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5) 3:13 Мичков – 45:50 (5x5) 3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5) 3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)
– Виталий Семёнович, главное событие июля – по вашей версии?
– Не понял 3:15 сборной КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Какой-то странный счёт. Надо всё-таки хотя бы немного себя уважать. И не только себя, но и свои клубы, лигу в целом. Получается, в нашем клубном хоккее, скажу осторожно, нет полного порядка. На мой взгляд, для руководства КХЛ это очень тревожный сигнал. Нельзя пропускать его мимо ушей, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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