«Нефтехимик» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Нефтехимик» представил тренерский штаб команды во главе с Игорем Гришиным на сезон-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

На своих должностях остались три специалиста: тренер по вратарям Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Александр Ураков и видео-тренер Александр Смирнов. Новичками штаба стали Максим Кривоножкин – тренер нападающих, отвечающий за реализацию большинства. Алексей Пепеляев – тренер защитников, он также работает над игрой в меньшинстве. За физическую подготовку отвечает Денис Коротеев.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Ранее «Чемпионату» стало известно, что российский форвард Владислав Барулин продолжит карьеру в «Нефтехимике».