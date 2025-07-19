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«Нефтехимик» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Нефтехимик» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026
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«Нефтехимик» представил тренерский штаб команды во главе с Игорем Гришиным на сезон-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

На своих должностях остались три специалиста: тренер по вратарям Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Александр Ураков и видео-тренер Александр Смирнов. Новичками штаба стали Максим Кривоножкин – тренер нападающих, отвечающий за реализацию большинства. Алексей Пепеляев – тренер защитников, он также работает над игрой в меньшинстве. За физическую подготовку отвечает Денис Коротеев.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Ранее «Чемпионату» стало известно, что российский форвард Владислав Барулин продолжит карьеру в «Нефтехимике».

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