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Форвард «Авангарда» Якупов ответил на вопрос, что популярнее — футбол или хоккей

Форвард «Авангарда» Якупов ответил на вопрос, что популярнее — футбол или хоккей
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Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что считает футбол популярнее хоккея.

«Для меня, конечно, спорт номер один — хоккей. Потому что я в него играю. Но давайте посмотрим правде в глаза. В футбол играет весь мир. Не хочу ставить, какой вид спорта круче — футбол или хоккей. Я уважаю оба вида спорта. Везде есть свои сложности.

Но давайте не будем обманывать друг друга. На прекрасный стадион «Спартака» приходит по 40 тысяч болельщиков. У нас нет таких больших стадионов. Народная команда, у которой тьма фанатов, и эта история длится долгие годы. Футбол более доступный, чем хоккей. Но могу ошибаться», — цитирует Якупова Legalbet.

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