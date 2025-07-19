Мичков: я уже забыл, что такое лакросс, сейчас Зеграс приедет, покажет, как это делается

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков ответил на вопрос, почему стал меньше пытаться забить лакросс-гол.

— Я уже давно лакросс не делал, уже забыл, что такое. Сейчас Зеграс приедет, покажет, как это делается.

— Кто тебе отбил желание забивать лакроссы?

— Да никто, просто я пару раз пытался сделать, не получалось, и в принципе всё.

— Ты не забросил эту идею?

— Да нет, время будет, потренируюсь ещё немного и, дай бог, в следующем сезоне забью, — сказал Мичков в программе на YouTube канале ЛЁД | Special.

Напомним, Зеграс перешёл в «Филадельфию» 23 июня в результате обмена с «Анахайм Дакс». Отметим, что форвард в НХЛ забивал лакросс-голы.