Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Ткачёв высказался о расторжении контракта с «Авангардом»

Владимир Ткачёв высказался о расторжении контракта с «Авангардом»
Комментарии

Нападающий Владимир Ткачёв прокомментировал расторжение контракта с омским «Авангардом».

«Три недели назад мы договорились с «Авангардом» о понижении контракта, я был согласен, но вводные изменились», — приводит слова Ткачёва «Спорт-экспресс».

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.

Материалы по теме
«Понимаем заслуги Ткачёва, нам пришлось действовать так». «Авангард» расстаётся со звездой
Эксклюзив
«Понимаем заслуги Ткачёва, нам пришлось действовать так». «Авангард» расстаётся со звездой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android