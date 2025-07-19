Владимир Ткачёв высказался о расторжении контракта с «Авангардом»

Нападающий Владимир Ткачёв прокомментировал расторжение контракта с омским «Авангардом».

«Три недели назад мы договорились с «Авангардом» о понижении контракта, я был согласен, но вводные изменились», — приводит слова Ткачёва «Спорт-экспресс».

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.