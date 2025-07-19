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Шуми Бабаев: Чинахову комфортно жить в Коламбусе, но не комфортно с этим тренером

Шуми Бабаев: Чинахову комфортно жить в Коламбусе, но не комфортно с этим тренером
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова, рассказал, что хоккеисту не комфортно работать с главным тренером клуба Дином Эвасоном.

«Не думаю, что Егор сможет остаться в «Коламбусе». Я не вижу такого варианта.

При этом Егор чувствует себя комфортно в этом клубе. Ему комфортно в этом городе. Но ему некомфортно с этим тренером. Дело в тренере. Если вспомните, Чинахов начал сезон в первом звене, играл великолепно. А потом он оказался в третьем, и всё. Третье звено. Тренер ему ничего не сказал. Зачем это делать? Нужно объяснить, почему он так поступил.

Я не говорю, как должен работать тренер. Просто говорю, что моему игроку некомфортно с тренером, и он чувствует, что тренер ему не доверяет», — цитирует Бабаева The Athletic.

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