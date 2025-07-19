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«Я думаю, блин, капец, куда я попал?» Матвей Мичков — о дебюте в НХЛ

«Я думаю, блин, капец, куда я попал?» Матвей Мичков — о дебюте в НХЛ
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Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге.

«Первым матчем был, если я не ошибаюсь, игра с «Ванкувером». Вот когда я вышел против Куина Хьюза, Элиса Петерсона, я как будто бы в Playstation играл. Игроки вокруг меня катаются, у меня голова кружится, не понимаю вообще, где нахожусь, там даже свет другой падает на площадку, всё по-другому. Под впечатлениями был, когда ещё делал Rookie Lap (круг новичка. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, блин, капец, куда я попал? Такое приятное было волнение.

Игра началась, первый период немножечко потряхивало, но второй, третий период более-менее сыграл. Даже буллит мне доверили пробить, правда, не забил, но это ещё больше на следующую игру мне дало какой-то толчок и настрой, чтобы сконцентрироваться и действительно начать забивать и отдавать передачи, приносить помощь команде», — сказал Мичков в программе на YouTube канале ЛЁД | Special.

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