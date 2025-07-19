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Журналисты The Athletic выбрали лучшую и худшую форму «Вашингтона» в истории

Журналисты The Athletic выбрали лучшую и худшую форму «Вашингтона» в истории
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Североамериканские журналисты в статье на сайте The Athletic выбрали лучшую и худшую форму «Вашингтон Кэпиталз» в истории.

Лучшей формой журналисты выбрали джерси команды с «Кричащим орлом». «Вашингтон» использовали данный комплект в сезоне-2022/2023 и с начала 2024.

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Худшей формой был признан комплект, который «Кэпиталз» использовали в матче Зимней классики 2015 года.

Фото: Rob Carr/Getty Images

Напомним, свитер российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, стал экспонатом Зала хоккейной славы в Торонто. 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки (894 гола).

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