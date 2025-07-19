Игорь Гришин рассказал о новом тренерском штабе «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о новом тренерском штабе нижнекамского клуба.

«Вместе со мной в «Нефтехимик» пришли три помощника. Из прошлогоднего состава остались ценные специалисты: тренер по вратарям Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Александр Ураков, видеотренер Александр Смирнов. Я рад, что такие профессионалы остались в команде «Нефтехимика».

Сейчас модно разделять тренеров по амплуа, по зонам ответственности. Но в конечном счёте игра команды – это результат совместной работы всего тренерского штаба. Я доволен нашей командой. Мы все заряжены энергией, настроены на плодотворную работу и с нетерпением ждём начала нового сезона», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».