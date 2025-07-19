Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Гришин рассказал о новом тренерском штабе «Нефтехимика»

Игорь Гришин рассказал о новом тренерском штабе «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о новом тренерском штабе нижнекамского клуба.

«Вместе со мной в «Нефтехимик» пришли три помощника. Из прошлогоднего состава остались ценные специалисты: тренер по вратарям Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Александр Ураков, видеотренер Александр Смирнов. Я рад, что такие профессионалы остались в команде «Нефтехимика».

Сейчас модно разделять тренеров по амплуа, по зонам ответственности. Но в конечном счёте игра команды – это результат совместной работы всего тренерского штаба. Я доволен нашей командой. Мы все заряжены энергией, настроены на плодотворную работу и с нетерпением ждём начала нового сезона», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android