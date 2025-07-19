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Нападающий СКА Андронов: у меня есть интерес к тренерской работе

Нападающий СКА Андронов: у меня есть интерес к тренерской работе
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Нападающий СКА Сергей Андронов высказался о перспективах тренерской карьеры в будущем.

— Вы упомянули тренерские семинары. Рассматриваете себя как будущего тренера?
— Я не знаю. Мне это интересно, очень интересно. Мне интересно смотреть на команду не как на 25 игроков, а как на единый организм. Смотреть, как он работает, какие элементы важны. Например, я писал в телеграм-канале пост Кена Хичкока. Смотрел его семинары 2012 года. Уже тогда он говорил, что они начинают работать с другим поколением игроков. Это было 13 лет назад — а актуально до сих пор. Я смотрю и думаю: «Вау, это же сейчас происходит!» А у нас только-только приходит понимание, о чём тогда уже говорили.

Тренерская работа — это невероятно тяжёлый труд. Это призвание. Это целый мир. Это не «пришёл, дал два упражнения, подвинул пилоны и ушёл в душ». Это очень глубокая и непростая история. Не каждый способен стать хорошим тренером. Поэтому я не знаю, куда жизнь повернёт. Но интерес — есть, — цитирует Андронова «ВсеПроСпорт».

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