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Матвей Мичков рассказал о работе Олега Знарка в «Филадельфии»

Матвей Мичков рассказал о работе Олега Знарка в «Филадельфии»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о работе тренера Олега Знарка в клубе. Напомним, специалист занимает пост консультанта по развитию игроков и скаутингу в европейском регионе.

— Олег Валерьевич — это отдельная история. Человек очень легендарный, великий. И к нему стоит прислушиваться всегда, потому что человек с большим опытом. Он через многое прошёл и, безусловно, очень сильно помогает игрокам и подсказывает в разных моментах. И не только о хоккее сейчас речь идёт, но и в жизни. Он работает с европейскими игроками, в том числе с русскими.

— Он находится в раздевалке непосредственно, в тренировочном процессе?
— Ну да. Он находится в раздевалке, постоянно в этой кухне, и всё знает про всех, — сказал Мичков в программе на YouTube канале ЛЁД | Special.

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