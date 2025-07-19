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Агент Чинахова: любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6

Агент Чинахова: любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова, рассказал, что хоккеист может без проблем найти новый клуб в НХЛ.

«Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6. Если Егор не нравится Эвасону (главному тренеру «Коламбуса». — Прим «Чемпионата»), то почему бы не обменять его? Почему он держит его? В чём причина? Это было бы лучшим решением. Чина хочет играть в НХЛ. Хочет побеждать, хочет помогать команде, хочет стараться показывать максимум. Но если он не нравится тренеру, то что он может сделать?» — цитирует Бабаева The Athletic.

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