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ХК «Сочи» уволил главного тренера Вячеслава Козлова, назначенного в июне

ХК «Сочи» уволил главного тренера Вячеслава Козлова, назначенного в июне
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ХК «Сочи» уволил главного тренера Вячеслава Козлова и ассистента Александра Савченкова. Об этом сообщает пресс-служба южан.

«Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идём с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи» в число участников Кубка Гагарина.

Нас ждёт интересный и насыщенный сезон, в котором мы будем радовать болельщиков содержательной игрой и яркими победами. Не сомневаюсь, что клуб решит все спортивные задачи, а поклонники команды смогут вновь испытать подзабытое чувство гордости за любимую команду.

В приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого мы объявим в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения. От имени клуба желаю Вячеславу Козлову и Александру Савченкову успехов в дальнейшей карьере, — заявил генеральный директор ХК «Сочи» Игорь Григоренко.

Напомним, под руководством Козлова команда не провела ни одной игры. Специалист был назначен 3 июня 2025 года.

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