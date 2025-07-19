Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кателевский рассказал о том, как игроки «Ак Барса» готовятся к сезону

Кателевский рассказал о том, как игроки «Ак Барса» готовятся к сезону
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский поделился подробностями подготовки команды к новому сезону.

«В августе уже сбор команды, потихоньку каждый сам готовится, идёт самоподготовка. Хорошая работа идёт, должны в полной готовности подойти к сборам. Сейчас на базе лёд по желанию, кто в Казани приходит, всё предоставляется, вместе тренируемся, в зал ходим, на лёд выходим, а так каждый сам по себе, кто где.

Здорово, что удалось отвлечься на такие весёлые мероприятия, как матч по флорболу с детьми, молодцы, кто их организует, пригласили нас. Получили удовольствие», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android