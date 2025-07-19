Кателевский рассказал о том, как игроки «Ак Барса» готовятся к сезону

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский поделился подробностями подготовки команды к новому сезону.

«В августе уже сбор команды, потихоньку каждый сам готовится, идёт самоподготовка. Хорошая работа идёт, должны в полной готовности подойти к сборам. Сейчас на базе лёд по желанию, кто в Казани приходит, всё предоставляется, вместе тренируемся, в зал ходим, на лёд выходим, а так каждый сам по себе, кто где.

Здорово, что удалось отвлечься на такие весёлые мероприятия, как матч по флорболу с детьми, молодцы, кто их организует, пригласили нас. Получили удовольствие», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.