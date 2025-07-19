Нападающий «Ак Барса» Кателевский рассказал об опыте игры во флорбол

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский ответил на вопрос, что общего у хоккея на льду и флорбола — одной из разновидностей хоккея с мячом.

«Если позовёте – готов сыграть хоть в баскетбол, во что угодно. Мне всё интересно, спорт развивается, дети любят спорт. Получили удовольствие, сделали людям праздник. Всегда приятно находиться на таких мероприятиях.

Общего с хоккеем у флорбола – разве что это командный вид спорта, а так совсем другая история, конечно. Интересно во все виды спорта играть. У каждого вида спорта есть будущее, каждый из них по-своему интересен, мне понравилось. Потренироваться, и будет получаться», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.