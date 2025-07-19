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Журавлёв — о флорболе: клюшки маленькие, короткие, надо было нагибаться

Журавлёв — о флорболе: клюшки маленькие, короткие, надо было нагибаться
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв поделился своим мнением об одной из разновидностей хоккея с мячом — флорболе, а также рассказал о предсезонной подготовке.

«Интересный спорт, надо развиваться во всех направлениях, погоняли мяч, было интересно. Непривычно было, конечно, клюшки маленькие, короткие, всё время надо было нагибаться, мячик лёгкий, неудобный, но весело. Надо очень много тренироваться.

Как проходит подготовка к сезону? Потихоньку выходим на лёд, сами готовимся. Потом соберёмся командой и будем уже командные дела решать», – передаёт слова Журавлёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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