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Экс-тренер СКА по развитию игроков Бохнер получил полноценную работу в «Каролине»

Экс-тренер СКА по развитию игроков Бохнер получил полноценную работу в «Каролине»
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«Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте сообщила, что Даниэль Бохнер стал тренером команды по развитию игроков на полноценной основе. Ранее 40-летний специалист совмещал посты в двух клубах.

Бохнер работал в санкт-петербургском СКА с 2018 по 2025 год, а с 2023 года числился в штабе «Каролины», но не на полной ставке. Отмечается, что сейчас он будет работать с хоккеистами «ураганов», а также с игроками системы из «Чикаго Вулвс».

Бохнер работал на должности тренера по развитию игроков в Федерации хоккея России в 2018–2022 годах, а также помощником тренера на чемпионате мира в 2021 году. Помимо этого, он является основателем и генеральным директором Universal Hockey, тренировочной академии в Торонто, которая занимается развитием игроков как на льду, так и за его пределами.

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