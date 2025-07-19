Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох рассказал о роли 21-летнего форварда Савоя в команде

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох заявил, что видит нападающего «нефтяников» Мэттью Савоя в спецбригаде меньшинства. Напомним, 21-летний форвард был обменян в «Ойлерз» из «Баффало Сэйбрз» летом 2024 года.

«Я очень оптимистичен в плане его перспектив при игре в меньшинстве. В АХЛ он очень хорошо проявил себя в этой роли. У него не было шансов сыграть в меньшинстве, когда его вызывали в основу, но мы видим в нём надёжного игрока, способного эффективно действовать на обоих концах площадки.

У него есть возможность реализовать свой потенциал при игре в меньшинстве. Это не значит, что он не может играть в большинстве. Но я определённо вижу, что он станет важной частью нашей стратегии при убийстве штрафного времени», – цитирует Ноблоха пресс-служба НХЛ.

В НХЛ за канадский клуб Савой сыграл четыре матча, в которых набрал 1 (0+1) очко. Большую часть сезона он провёл в АХЛ, где заработал 54 (19+35) очка в 66 играх за «Бейкерсфилд Кондорс» в регулярном чемпионате.