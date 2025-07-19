Форвард «Локомотива» Павел Красковский выставил Кубок Гагарина на детской площадке

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский пригласил соседей сфотографироваться с Кубком Гагарина на детской площадке во дворе дома, сообщает пресс-служба клуба. В прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

Красковский написал в чате дома сообщение, в котором говорится, что 19 июля с 11:45 до 13:00 все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина. Болельщики «Локомотива» сделали фотографии с трофеем, а также получили автографы от хоккеиста.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.