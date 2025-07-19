Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Павел Красковский выставил Кубок Гагарина на детской площадке

Форвард «Локомотива» Павел Красковский выставил Кубок Гагарина на детской площадке
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский пригласил соседей сфотографироваться с Кубком Гагарина на детской площадке во дворе дома, сообщает пресс-служба клуба. В прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

Красковский написал в чате дома сообщение, в котором говорится, что 19 июля с 11:45 до 13:00 все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина. Болельщики «Локомотива» сделали фотографии с трофеем, а также получили автографы от хоккеиста.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Материалы по теме
Фото
Форвард «Локомотива» Степан Никулин выставил Кубок Гагарина во дворе дома в Ярославле
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android