Гендиректор «Торпедо»: попадание во второй раунд плей-офф КХЛ — задача-минимум

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга рассказал, какие задачи стоят перед командой в предстоящем сезоне.

«В прошлом сезоне «Торпедо» достаточно непросто проходило чемпионат. Было достаточно много, я так понимаю, как извне, так и внутри, недовольства относительно спортивного результата. Поэтому первая задача — это в некоторой степени изменение ментальности команды КХЛ.

И всё-таки не должна задача выхода в плей-офф быть какой-то определяющей для команды КХЛ. Всё-таки команда «Торпедо» должна безусловно выходить в плей-офф, и в плей-офф идти к результату. То есть попадание во второй раунд — это всё-таки задача-минимум, которая должна стоять перед командой. Поскольку и сама команда с точки зрения набора хоккеистов, и город — они просто заслужили спортивный результат. И хоккей, КХЛ, для нижегородского региона он не должен заканчиваться в первом раунде чемпионата», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».