Овечкин ответил на вопрос о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не думал о продлении контракта с клубом. Напомним, действующее соглашение хоккеиста со «столичными» истекает по окончании сезона-2025/2026.

«Пройдёт год — будем думать. Мыслей пока нет», — приводит слова Овечкина ТАСС.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.