Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил на вопрос о продлении контракта с «Вашингтоном»

Овечкин ответил на вопрос о продлении контракта с «Вашингтоном»
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не думал о продлении контракта с клубом. Напомним, действующее соглашение хоккеиста со «столичными» истекает по окончании сезона-2025/2026.

«Пройдёт год — будем думать. Мыслей пока нет», — приводит слова Овечкина ТАСС.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

Материалы по теме
Фото
Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, стал экспонатом Зала хоккейной славы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android