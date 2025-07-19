В «Торпедо» рассказали, как проходили переговоры с Кагарлицким

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга поделился подробностями хода переговоров с форвардом Дмитрием Кагарлицким. Напомним, 35-летний нападающий покинул команду в связи с окончанием контракта 31 мая 2025 года.

«Считаю, с Дмитрием у нас такие достаточно хорошие отношения сложились и понимание есть. По окончании сезона, когда у нас по факту выдался период без главного тренера, была взята определённая пауза. Дмитрию не выставлялось каких-либо блоков с точки зрения поиска продолжения карьеры, но была первичная договорённость, что если Дмитрий получает предложение от другого клуба, то, прежде чем его принять, он сообщает об этом нам. То есть мы так договорились сделать, поскольку мы понимаем прекрасно, что юридически до 31 мая контракт с «Торпедо» действовал. Такое правило хорошего тона.

В течение мая с агентом Дмитрия было неоднократное общение по его дальнейшей судьбе. Поскольку мы примерно представляли себе структуру платёжки команды, примерно понимали, какие позиции нам необходимо усилить и какой бюджет это на себя аккумулирует, то мной был поставлен вопрос следующим образом. Я попросил агента Дмитрия назвать те финансовые условия, которые бы не умаляли его профессиональное достоинство. Ну, правда, Дмитрий достаточно уважаемый хоккеист, с хорошим хоккейным бэкграундом, так назовём это. Поэтому называть какие-то цифры от себя могло бы показаться, что «Торпедо» начинает демпинговать. Затем пришёл ответ, что мы услышали, это повторение, грубо говоря, контракта, который был в прошлом сезоне. Мы не могли обеспечить условия этого контракта. Далее я высказал агенту своё мнение относительно более скромных условий.

Это предложение было гораздо скромнее того, что я услышал от агента, и, собственно, на этом ситуация… Я бы не сказал, что там была поставлена какая-то точка, ну просто мы друг друга выслушали, на этом, в принципе, закончили диалог. После этого был уже назначен главный тренер, с которым мы начали обсуждать кандидатуры, ну и, соответственно, у нас в линии нападения ещё несколько новичков появилось. В принципе, вот так закончилась история переговоров с Дмитрием относительно нового контракта», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».