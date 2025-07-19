Овечкин пожелал Карпину стать чемпионом России с «Динамо»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал московскому «Динамо» под руководством Валерия Карпина стать чемпионом страны. Напомним, хоккеист присутствовал на матче бело-голубых с калининградской «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
«Вчера, к сожалению, не удалось его увидеть. Думаю, он не был доволен результатом. Желаю ему успеха, удачи, побед, чтобы он стал чемпионом», — приводит слова Овечкина ТАСС.
39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.
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