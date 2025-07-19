Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сделали всё, что могли». Гендиректор «Торпедо» — об обмене Коваленко в ЦСКА

«Сделали всё, что могли». Гендиректор «Торпедо» — об обмене Коваленко в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен форварда Николая Коваленко в ЦСКА на нападающего Егора Соколова.

«Случилось то, что случилось, если отвечать банально (улыбается). Сделка совершена, вы позицию клуба, я думаю, неоднократно слышали, мы её транслировали, и, конечно, хотели видеть Николая в своих рядах.

Но я скажу так, что всё-таки мы довольны, что смогли приобрести, считаю, достаточно талантливого и перспективного с точки зрения нераскрытого на данный момент ещё потенциала крайнего нападающего. Думаю, Егор Соколов может стать новым именем в КХЛ: его возраст, его возможности, его данные, в конце концов, даже те статистические показатели, которые он имел, играя в АХЛ, они доказывают, что это состоятельный хоккеист и он способен развиваться дальше.

Поэтому не хотелось бы уже продолжать тему прошлого, давайте будем думать о будущем. И ещё раз повторю, что клуб в целом считает, что смог извлечь из завершённой сделки максимум возможного. Сделали всё, что могли? Сделали всё, что могли», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».

Материалы по теме
Скорый вояж закончился. Почему Коваленко не закрепился в НХЛ и что его ждёт в ЦСКА?
Скорый вояж закончился. Почему Коваленко не закрепился в НХЛ и что его ждёт в ЦСКА?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android