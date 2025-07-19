«Сделали всё, что могли». Гендиректор «Торпедо» — об обмене Коваленко в ЦСКА

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен форварда Николая Коваленко в ЦСКА на нападающего Егора Соколова.

«Случилось то, что случилось, если отвечать банально (улыбается). Сделка совершена, вы позицию клуба, я думаю, неоднократно слышали, мы её транслировали, и, конечно, хотели видеть Николая в своих рядах.

Но я скажу так, что всё-таки мы довольны, что смогли приобрести, считаю, достаточно талантливого и перспективного с точки зрения нераскрытого на данный момент ещё потенциала крайнего нападающего. Думаю, Егор Соколов может стать новым именем в КХЛ: его возраст, его возможности, его данные, в конце концов, даже те статистические показатели, которые он имел, играя в АХЛ, они доказывают, что это состоятельный хоккеист и он способен развиваться дальше.

Поэтому не хотелось бы уже продолжать тему прошлого, давайте будем думать о будущем. И ещё раз повторю, что клуб в целом считает, что смог извлечь из завершённой сделки максимум возможного. Сделали всё, что могли? Сделали всё, что могли», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».