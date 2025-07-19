В «Торпедо» выразили надежду на начало сезона КХЛ на новой арене

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга надеется, что команда начнёт сезон на новой арене, однако отметил, что клуб готовится к разным сценариям начала сезона.

«Пока что от генерального подрядчика мы не получили информацию о том, что первый матч в сентябре мы играем не на новой арене. Мы ждём от подрядчика уже финальный вариант так называемой дорожной карты, которую мы должны будем представить в Континентальную хоккейную лигу одному из вице-президентов, курирующих инспекцию арены новой. Поэтому пока мы вместе со всеми выражаем огромную надежду, что это получится.

Но понятное дело, что клуб готовится к разным сценариям, потому что нам, в принципе, в любом случае начинать сезон. И, памятуя, опять же, тот опыт, который у меня был в Омске, когда подготовка к матчу открытия планировалась в сентябре, а матч открытия по факту был проведён 1 октября, я точно так же коллег ориентирую и рассказываю относительно уже имеющегося опыта, как нам более или менее оптимально процессы выстраивать», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».

Напомним, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде началось в 2022 году. Открытие стадиона ожидается в 2025 году. Новая арена вместит 12 тыс. зрителей, что вдвое превышает возможности КРК «Нагорный».