«Это наносит ущерб КХЛ». Терещенко — об отставке Козлова из «Сочи»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался про увольнение главного тренера «Сочи» Вячеслава Козлова. Напомним, под руководством специалиста команда не провела ни одной игры. Козлов был назначен 3 июня 2025 года.

«Ну что тут сказать? Я в шоке. Вероятнее всего, руководство поменялось и так произошло. Всё это наносит ущерб Континентальной хоккейной лиге. Хотелось, чтобы тренеры и хоккеисты были защищены», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

Вячеслав Козлов – один из самых титулованных российских хоккеистов, обладатель Кубка Гагарина и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Перешёл на тренерскую работу после завершения игровой карьеры в 42 года. Он входил в штаб «Спартака», «Авангарда», «Куньлунь Ред Стар» в качестве ассистента главного тренера, последние четыре сезона провёл в московском «Динамо».