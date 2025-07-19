Виталий Давыдов высказался об игре Владимира Ткачёва

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мнением об игре нападающего Владимира Ткачёва. Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» расторг контракт с форвардом.

– Ваше мнение о Ткачёве? Можно ли его сравнить с Гусевым?

– Нет, сравнивать не готов, Гусев – это явление в нашем хоккее, большой мастер. На один уровень с ним в нынешней КХЛ ставлю только Вадима Шипачёва, такого же умного игрока, который читает игру с закрытыми глазами и делает умными не только своих партнёров, но и шайбы.

Но вернусь к Ткачёву. Мне тоже нравится этот нападающий. Игровичок, со светлой головой. Да, больше играет на чистых шайбах, не лезет в толкотню. В советском хоккее в уклонении от силовой борьбы иногда обвиняли Александра Мальцева. Но Мальцеву эта борьба вообще была не нужна, она ему только мешала реализовать свои лучшие качества и оставлять соперников в дураках за счёт светлой головы, техники и катания.

Не сравниваю Ткачёва с великим Мальцевым. Но воспитаннику омского хоккея тоже незачем лезть в толкотню, он силён в других ситуациях, – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года.