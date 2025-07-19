Артём Гончар рассказал, что занимается с тренером, который работал с Кросби и Маккинноном

Защитник Артём Гончар ответил на вопрос, как проходит его подготовка к сезону в Торонто. Напомним, россиянина выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ – 2025 в третьем раунде под общим 89-м номером.

– Я полетел в Торонто готовиться к сезону. Здесь у меня свой тренер, работаем с ним в зале. Это мой первый год, когда решил готовиться в Канаде. Мы поговорили с моим дядей (защитником, обладателем Кубка Стэнли Сергеем Гончаром. — Прим. «Чемпионата»), у него здесь есть знакомый тренер, который сможет хорошо подготовить меня к сезону.

– Кто вас тренирует?

– Энди О’Брайан. Он тренировал Сидни Кросби, Натана Маккиннона. И сейчас я тренируюсь с ним. Пока мы занимаемся персонально, но в будущем могут ещё добавиться парни. Видно, что подход тренера профессиональный, мне всё нравится, – приводит слова Гончара «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне 18-летний защитник набрал 25 (7+18) очков в 50 играх за «Стальных Лис» в МХЛ.