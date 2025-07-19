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«От судьбы не уйдёшь». Форвард Коршков — о своём переходе в «Трактор»

«От судьбы не уйдёшь». Форвард Коршков — о своём переходе в «Трактор»
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Нападающий «Трактора» Егор Коршков высказался о своём переходе в челябинский клуб. Напомним, игрок заключил двухлетний контракт с «Трактором».

– «Трактор» не первый год хотел меня подписать, и решили не ждать других предложений дальше. Я поговорил с главным тренером, мне нравится стиль команды и отношение к делу.

– Получается, вы уже пообщались с Бенуа Гру?
– Да, перед подписанием контракта мы сначала созвонились, а потом уже подписали контракт.

– «Трактор» пытался вас подписать два предыдущих года. Получается, этот клуб всё-таки ваша судьба?
– Можно сказать и так. От судьбы не уйдёшь, и она привела меня в Челябинск, — приводит слова Коршкова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном сезоне за «Ак Барс», забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.

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