«От судьбы не уйдёшь». Форвард Коршков — о своём переходе в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Егор Коршков высказался о своём переходе в челябинский клуб. Напомним, игрок заключил двухлетний контракт с «Трактором».

– «Трактор» не первый год хотел меня подписать, и решили не ждать других предложений дальше. Я поговорил с главным тренером, мне нравится стиль команды и отношение к делу.

– Получается, вы уже пообщались с Бенуа Гру?

– Да, перед подписанием контракта мы сначала созвонились, а потом уже подписали контракт.

– «Трактор» пытался вас подписать два предыдущих года. Получается, этот клуб всё-таки ваша судьба?

– Можно сказать и так. От судьбы не уйдёшь, и она привела меня в Челябинск, — приводит слова Коршкова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном сезоне за «Ак Барс», забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.