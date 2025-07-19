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Овечкин высказался о возможном возвращении Кузнецова в «Вашингтон»

Овечкин высказался о возможном возвращении Кузнецова в «Вашингтон»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможном возвращении форварда Евгения Кузнецова в НХЛ. Напомним, Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

«Может ли Евгений вернуться в «Вашингтон»? Это не ко мне вопрос, а к его агенту. У него есть своя голова на плечах. Дай бог, чтобы он подписал контракт с клубом и показывал свой уровень либо в НХЛ, либо в КХЛ.

Я не менеджер. Это бизнес, это НХЛ. Все понимают, что, возможно, произойдут какие-то обмены. Но поживём — увидим. Скауты и генеральный менеджер «Вашингтона» – одни из лучших. Они оценивают, подойдёт ли нам игрок», — приводит слова Овечкина «Газета.Ru».

В минувшем сезоне 32-летний Кузнецов в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

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