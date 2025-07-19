Нападающий «Локомотива» Красковский привёз Кубок Гагарина в детскую больницу в Ярославле

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский посетил детскую клиническую больницу в Ярославле с Кубком Гагарина, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний форвард стал обладателем трофея вместе с «Локомотивом» в прошлом сезоне.

Красковский сфотографировался с детьми и родителями, а также персоналом клиники и раздал автографы. Сообщается, что Павел не первый год посещает учреждение и оказывает поддержку детям с тяжёлыми заболеваниями.

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Красковский выставил Кубок Гагарина на детской площадке во дворе дома и пригласил соседей сфотографироваться с трофеем.