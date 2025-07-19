М. Анисин: не вижу в смене тренерского штаба «Сочи» ничего экстраординарного

Бывший игрок «Сочи» Михаил Анисин прокомментировал смену штаба Вячеслава Козлова в южном клубе.

«Увидел, что в «Сочи» произошла смена тренерского штаба. Не вижу в этой ситуации ничего экстраординарного. Сменилось руководство, новый генеральный директор Игорь Григоренко принял решение назначить свой штаб, чтобы клуб развивался по выбранному им плану.

Такие истории не раз случались в хоккее. Думаю, Слава Козлов легко найдёт работу в другом месте, у него хорошо получалось работать в качестве помощника. Уверен, получится и в роли главного. Пока мы не знаем, кто будет главным тренером «Сочи», но, думаю, клуб намерен бороться за плей-офф, а не просто присутствовать в чемпионате», – сказал Анисин «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 19 июля, ХК «Сочи» объявил об увольнении главного тренера Вячеслава Козлова и ассистента Александра Савченкова. Под руководством Козлова команда не провела ни одной игры. Специалист был назначен 3 июня 2025 года.