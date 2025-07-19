Нападающий Блейк Уилер объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет

38-летний нападающий Блейк Уилер объявил о завершении игровой карьеры. Последний раз форвард выходил на лёд в мае 2024 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Почти сразу после прошлого года я понял, что с этим покончено. Я просто не спешил делать официальное заявление или что-то в этом роде. После травмы и того, как всё закончилось в прошлом году, у меня просто не осталось сил. Так что да, я смирился с этим почти сразу и просто наслаждаюсь тем, что стал отцом, немного сбавил темп и стал проводить время с семьёй.

Я порвал связки с обеих сторон лодыжки, а затем сломал малую берцовую кость. Как только получил травму, я уже чувствовал, что это будет мой последний год в качестве игрока, даже если буду здоров в «Рейнджерс». А когда случилась травма, понял, что это знак. За всю свою карьеру я почти не получал травм», — приводит слова Уилера Sports Illustrated со ссылкой на подкаст «Джетс в полдень».

Напомним, нападающий получил травму на старте матча с «Рейнджерс» с «Монреаль Канадиенс» (7:4) 16 февраля 2024 года и пропустил более трёх месяцев. Тогда Уилер смог принять участие в одном из матчей финала Восточной конференции с «Флоридой Пантерз».

Американский форвард 12 сезонов выступал за «Виннипег Джетс», несколько лет был капитаном команды. Также в НХЛ Уилер выступал за «Бостон Брюинз», «Атланту Трэшерз» и «Рейнджерс».