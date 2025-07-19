Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Джо Морроу перешёл в польскую «Унию»

Бывший защитник клубов НХЛ и КХЛ Джо Морроу подписал однолетний контракт с польской «Унией» из Освенцима, сообщает пресс-служба клуба. 32-летний канадец провёл два предыдущих сезона в британской лиге, где выступал за «Манчестер Сторм».

В НХЛ Морроу выступал за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Всего на его счету 162 матча в регулярных чемпионатах, где он заработал 32 (9+23) очка, а также 11 игр и 2 (1+1) очка в плей-офф. Защитник был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года в первом раунде под 23-м общим номером.

В КХЛ канадец играл за минское «Динамо», «Барыс» и «Сочи». В общей сложности он провёл 87 игр (вместе с плей-офф), в которых набрал 31 (2+29) очко.