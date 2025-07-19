Борис Михайлов: как сложится сезон у «Сочи», это лучше у волшебника спрашивать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об увольнении Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи». Напомним, под руководством специалиста команда не провела ни одной игры. Козлов был назначен 3 июня 2025 года.

«Трудно сказать, почему принято такое решение. Удивлён, что «Сочи» сначала просит тренера возглавить команду, а потом отстраняет. Непонятная ситуация. Кто принимал это решение, мы можем только догадываться. А как сложится сезон у «Сочи», это лучше у волшебника спрашивать. Я не знаю», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Вячеслав Козлов ранее входил в штаб «Спартака», «Авангарда», «Куньлунь Ред Стар» в качестве ассистента главного тренера, последние четыре сезона провёл в московском «Динамо».