Жаровский — о дебюте в КХЛ за «Салават»: сначала обращался на «вы», потом привык

18-летний нападающий Александр Жаровский рассказал, как его приняли в «Салавате Юлаеве». Форвард в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ и провёл семь матчей в плей-офф КХЛ в составе «Салавата», отметившись результативной передачей.

– Как вас приняли игроки основы, когда весной пришли в главную команду?

– Приняли хорошо, поэтому не так страшно было находиться в раздевалке с командой в первый раз. Первые три игры там больше молодые поддерживали – Артём Набиев, Данил Алалыкин, а так все пацаны поддерживали. Все подходили и подсказывали в разной мере.

– Как быстро привыкли к возрасту одноклубников?

– Сначала обращался на «вы», говорил «здравствуйте». Потом быстро привык и уже перешёл на ты, — цитирует Жаровского «БИЗНЕС Online».