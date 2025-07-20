Форвард «Авангарда» Якупов рассказал, за какой футбольный клуб из РПЛ он болеет

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заявил о том, что болеет за футбольный московский «Спартак» и при возможности посещает матчи команды или смотрит по телевизору.

«Мне повезло, когда я играл в Мытищах [за «Куньлунь»], что мог почти на каждый домашний матч футбольного «Спартака» ходить. Сейчас сердце кровью не обливается, спокойно к этому отношусь и смотрю матчи по телевизору.

Конечно, хочется попасть на домашние игры, но пока не получается. Головой об стену биться не буду, что я не попал на матч. При каждой возможности смотрю игры «Спартака», — цитирует Якупова Legalbet.

Ранее Якупов ответил на вопрос, что популярнее — футбол или хоккей.