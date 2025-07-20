Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов положительно оценил просьбу IHF вернуть россиян на международные турниры

Борис Михайлов положительно оценил просьбу IHF вернуть россиян на международные турниры
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил призыв Международной федерации гандбола допустить Россию на международные турниры. Ранее IHF обратилась в МОК с просьбой допустить российские и белорусские команды до международных турниров.

«Очень рад, что IHF выступила с таким призывом. Это меня радует. Видимо, стали смотреть по-другому на сложившуюся ситуацию, это можно только приветствовать. Настанет время, и ИИХФ тоже примет такое же правильное решение», – цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что ИИХФ планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.

Материалы по теме
Международная федерация гандбола обратилась в МОК с просьбой о допуске россиян
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android