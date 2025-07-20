Борис Михайлов положительно оценил просьбу IHF вернуть россиян на международные турниры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил призыв Международной федерации гандбола допустить Россию на международные турниры. Ранее IHF обратилась в МОК с просьбой допустить российские и белорусские команды до международных турниров.

«Очень рад, что IHF выступила с таким призывом. Это меня радует. Видимо, стали смотреть по-другому на сложившуюся ситуацию, это можно только приветствовать. Настанет время, и ИИХФ тоже примет такое же правильное решение», – цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что ИИХФ планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.