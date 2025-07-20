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«Для меня это сюрприз». Олимпийский чемпион высказался об уходе Ткачёва из «Авангарда»

«Для меня это сюрприз». Олимпийский чемпион высказался об уходе Ткачёва из «Авангарда»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда». Омский клуб расторг пятилетний контракт с 29-летним форвардом.

«В прошлом сезоне были критики, которые говорили, что Владимир не впишется в систему канадского штаба «Авангарда» «север – юг». Тем более что процесс этого вписывания начался после полугодичного бюллетеня, когда любому хоккеисту непросто набрать форму. Отдаю должное Ткачёву. Он после двух-трёх недель притирки подстроился под новую систему и в плей-офф повёл команду за собой.

Бросалось в глаза, что у Омска два лидера – защитник Шарипзянов и форвард Ткачёв. Считал, что после такого крепкого плей-офф канадский штаб решил для себя вопрос с Ткачёвым позитивно – как и с его напарником Буше. Ошибся. Для меня это сюрприз», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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