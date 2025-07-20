Вратарь системы «Торонто» Ахтямов рассказал, как в Северной Америке относятся к русским

Бывший голкипер «Ак Барса», а ныне вратарь системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов заявил, что не испытывал проблем в Северной Америке из-за своей национальности.

– Ты из России. В целом как в Северной Америке относятся к русским?

– Я ни разу не сталкивался с негативом. Всё хорошо.

– Какие особенности менталитета выделил для себя?

– Наверное, американцы относятся к жизни проще. Не заморачиваются по пустякам.

– К чему было сложнее всего приспособиться в Северной Америке?

– В первое время было тяжело во всех планах: быт, язык, хоккей и так далее. Я всю жизнь прожил в России, так что по приезде столкнулся с некоторыми трудностями. Пришлось адаптироваться к совершенно иной жизни. Слава богу, что в Северной Америке живут хорошие люди, которые всегда готовы помочь. Под конец сезона мне было гораздо легче, — цитирует Ахтямова Metaratings.