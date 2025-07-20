Терещенко: от отстранения страдает целое поколение российских хоккеистов — дети, молодёжь

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал письмо Международной федерации гандбола (IHF) с просьбой вернуть россиян на международную арену.

«Министр спорта неоднократно говорил, что работа по допуску ведётся. Надеюсь, потихонечку она приносит плоды, и до хоккея рано или поздно тоже доберутся. Очень хочется, чтобы вся эта ситуация, издевательство над спортсменами закончилось. Поколение страдает, дети, молодые хоккеисты. Их очень жалко», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.