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Терещенко: от отстранения страдает целое поколение российских хоккеистов — дети, молодёжь

Терещенко: от отстранения страдает целое поколение российских хоккеистов — дети, молодёжь
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал письмо Международной федерации гандбола (IHF) с просьбой вернуть россиян на международную арену.

«Министр спорта неоднократно говорил, что работа по допуску ведётся. Надеюсь, потихонечку она приносит плоды, и до хоккея рано или поздно тоже доберутся. Очень хочется, чтобы вся эта ситуация, издевательство над спортсменами закончилось. Поколение страдает, дети, молодые хоккеисты. Их очень жалко», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.

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