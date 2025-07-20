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«Алкоголь губителен для меня». Нападающий СКА Андронов — о восстановлении после тренировок

«Алкоголь губителен для меня». Нападающий СКА Андронов — о восстановлении после тренировок
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Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал, что пользуется гаджетами для отслеживания состояния своего организма, а также заявил, что алкоголь сильно мешает его восстановлению после тренировок.

— А если говорить про фитнес-гаджеты? Вот тот же браслет Whoop — насколько он вам важен, полезен, и в чём именно?
— В этом плане Whoop меня устраивает на все сто процентов. Плюс я очень давно им пользуюсь, уже года три-четыре. Я вижу всю информацию, которая мне по большому счёту нужна. Сон, восстановление, сердце — как работает. Кстати, по нему я понял, что алкоголь для меня, в общем, губителен. Это настолько картинка очевидная, она тебя отрезвляет реально.

Когда ты, допустим, идёшь-идёшь-идёшь: зелёный уровень восстановления, там, жёлтый — ну, бывает, жёлтый-зелёный, жёлтый-жёлтый, бокал вина — утром встаёшь, там… Красный. Восстановление — 1%. Ты такой: «Опа! А вот это-то мне не надо. Зачем мне это? — цитирует Андронова «ВсеПроСпорт».

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