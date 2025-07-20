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Владимир Крикунов согласился стать главным тренером хоккейного клуба «Сочи»

Владимир Крикунов согласился стать главным тренером хоккейного клуба «Сочи»
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что дал согласие возглавить хоккейный клуб «Сочи». Ранее должность главного тренера в клубе покинул Вячеслав Козлов, который был нанят на эту должность в начале июня.

«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — цитирует Крикунова ТАСС.

75-летний Крикунов ранее возглавлял выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) петербургское «Динамо» с 2023 по 2024 год. Под его руководством московское «Динамо» стало чемпионом России (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2006). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995-1996), Казахстана (2012-2013) и России (2004-2006).

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