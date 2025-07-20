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Плющев: почему КХЛ не реагирует на увольнение Козлова? «Сочи» подрывает авторитет лиги

Плющев: почему КХЛ не реагирует на увольнение Козлова? «Сочи» подрывает авторитет лиги
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал отставку Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи», на который он был назначен лишь в начале июня.

«Козлов оставил неплохое место в «Динамо», которое мог бы и дальше занимать. Ему сделали предложение, он его принял, а теперь остался без работы. Не знаю, будет ли выплачена компенсация, но клуб должен нести ответственность. Это если не глупость, то бескультурье. Не знаю, почему КХЛ никак не реагирует. Видимо, какие-то внутренние дела в клубе, там пришло новое руководство, нужно привести своих людей. Не знаю, как можно доверять такие крупные холдинги, как хоккейные клубы, людям, у которых нет ни культуры, ни образования. Они своими действиями подрывают авторитет лиги», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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