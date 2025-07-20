«Мы видим, кто в доме хозяин». Светлов оценил уход Ткачёва из «Авангарда» по желанию Буше

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда». Омский клуб расторг пятилетний контракт с 29-летним форвардом. На это решение повлияло желание главного тренера Ги Буше расстаться с хоккеистом.

– Вас удивляет такое толерантное отношение к тренерскому штабу «Авангарда» со стороны руководства?

– Тренерская профессия в современном хоккее – очень жёсткая. Это в СССР была огромная конкуренция среди игроков, а тренеры получали все возможности вести кадровую политику. Сейчас – всё наоборот, тренер – наёмный работник, роль игроков – ключевая. С этой точки зрения ситуация с Ткачёвым является исключением. Руководство «Авангарда» сделало свой выбор. Скажем так, вопреки велениям времени – в традициях советского хоккея. Оценку этому выбору даст только результат.

– Вам по-тренерски понятен ход Ги Буше с Ткачёвым?

– Сложный вопрос. С одной стороны, тренерский штаб потерял мастера, при использовании которого можно варьировать тактику и играть в более сложный хоккей, удивляя соперников. С другой стороны, мы видим ситуацию, кто в доме хозяин. Когда каждый игрок понимает, от кого зависят кадровые решения и как быстро они воплощаются в жизнь даже в случае с главной звездой команды. Это выгодная для тренерского штаба расстановка, которая на каком-то этапе полностью контролирует ситуацию. Для больших клубов это важный момент, — цитирует Светлова Russia-Hockey.