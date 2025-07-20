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Владимир Антипов: для КХЛ будет огромным плюсом, если Крикунов возглавит «Сочи»

Владимир Антипов: для КХЛ будет огромным плюсом, если Крикунов возглавит «Сочи»
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Бывший нападающий сборной России Владимир Антипов считает, что Владимир Крикунов способен создать боеспособную команду «Сочи», которая будет бороться за выход в плей-офф. Ранее специалист заявил, что дал согласие стать главным тренером сочинского клуба.

«Полностью поддерживаю его кандидатуру. Это тренер с огромным опытом, наверное, уже лет сорок, а то и больше возглавляет команды и со многими добивался хороших результатов. Как известно, он за свою карьеру возглавлял, кроме сборной России, ещё и национальные команды Беларуси, Казахстана, Польши и Латвии, работал во многих странах, отлично знает европейский хоккей.

В общем, как для «Сочи», так и для всех КХЛ будет огромным плюсом, если Владимир Васильевич, продолжит тренерскую карьеру и многому ещё научит своих помощников», — цитирует Антипова Allhockey.ru.

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