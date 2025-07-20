Нападающий клубов КХЛ и ВХЛ Андрей Алексеев завершил спортивную карьеру

Нападающий Андрей Алексеев завершил спортивную карьеру. Об этом хоккеист сообщил в социальной сети.

Последние три сезона 36-летний форвард провёл в казанском «Барсе», где выступал на правах капитана. В ВХЛ он также играл за пензенский «Дизель», ижевскую «Ижсталь», альметьевский «Нефтяник», «Саров» и волжскую «Ариаду».

В КХЛ Алексеев провёл 289 матчей, выступая за «Автомобилист», «Югру» и «Северсталь», и в общей сложности набрал 50 (22+28) очков.

Алексеев – уроженец Казани и воспитанник «Ак Барса». Большую часть карьеры нападающий провёл под руководством Андрея Разина, которого отдельно поблагодарил в своём сегодняшнем посте.