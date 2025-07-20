Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал об особенностях своего питания

Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о своей диете и заявил, что в его семье стараются употреблять как можно меньше сахара и придерживаться простого рациона.

«Я абсолютно спокоен к любым десертам. Газировок у нас нет вообще. Батончики, шоколадки — этого тоже нет. Из сладкого, наверное, только то, что дети едят — хлопья. Мы пытаемся их убрать, но пока дома это есть. Колбас, полуфабрикатов у нас тоже нет. Соков практически нет — считаем, что лучше пить воду. Чем меньше сахара, тем лучше.

Поскольку карьера у меня уже длинная, я привык к простым вещам — рис, гречка, мясо, рыба, курица, индейка, фрукты. Всё базовое. Овощей, особенно сырых, ем сейчас меньше — с возрастом перестроился. Молочных продуктов немного. Экзотических продуктов в рационе немного. Орехи — обязательно. Я считаю, что хорошие жиры нам необходимы, особенно в нашем виде спорта. Организм берёт энергию либо из углеводов, либо из жиров. Я нормально отношусь к авокадо, к орехам, к растительным жирам. Даже, наверное, в какой-то мере предпочёл бы их избытку углеводов. Это моё личное мнение. Я за жиры. И за простоту — чем рацион проще, тем он эффективнее», — цитирует Андронова «ВсеПроСпорт».