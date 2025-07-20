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В штаб клуба ВХЛ «Омские Крылья» вошёл канадский тренер Мэтт Энтони

В штаб клуба ВХЛ «Омские Крылья» вошёл канадский тренер Мэтт Энтони
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Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с канадским тренером Мэттом Энтони, сообщает пресс-служба клуба. В сезоне-2025/2026 он войдёт в тренерский штаб команды «Омские Крылья».

Последние два года Мэтт работал в QMJHL — помощником главного тренера в клубе «Кейп Бретон Иглз», где трудился вместе с главным тренером «Омских Крыльев» Луи Робитайлом. Теперь их сотрудничество продолжится в системе «Авангарда».

Ранее в тренерский штаб команды «Омские Крылья» вошёл Никита Никитин, являющийся воспитанником омского клуба. В прошлом сезоне «Омские Крылья» заняли 26-е место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ.

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